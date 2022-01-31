خلال 5 أيام.. كورونا تصيب 3287 تلميذا وتغلق 159 مؤسسة تعليمية

هبة بريس - الرباط

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تسجيل 3287 حالة إصابة بفيروس (كوفيد 19) بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بمختلف جهات المملكة، خلال الفترة من 24 إلى 29 يناير الجاري، نجم عنها إغلاق 159 مؤسسة تعليمية.

وأضافت الوزارة في نشرتها الأسبوعية لتتبع الحالة الوبائية بالمؤسسات التعليمية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن 389 فصلا تعليميا أغلقت خلال هذه الفترة.

وأشارت الوزارة إلى إقفال 14 مؤسسة تعليمية تابعة للبعثات الأجنبية.

هذا ويقضي البروتوكول المعتمد من طرف الوزارة بإغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام عند تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر بنفس القسم الدراسي خلال أسبوع واحد.

وفي حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، يُتَّخَذُ قرار إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام بتنسيق مع السلطات المعنية، وفق البروتوكول الذي يلزم ، أيضا ، احترام كل التدابير والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.

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