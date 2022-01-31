رمت نفسها من مبنى مكون من 60 طابق… انتحار ملكة جمال أمريكا

هبة بريس: القسم الفني

أقدمت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2019، تشيسلي كريست، على إنهاء حياتها بعد أن قفزت من مبنى شاهق وسط مدينة نيويورك.

و حسب مواقع إعلاميةأمريكية فإن كريست 30 عاما، قفزت من مبنى أوريون المكون من 60 طابقا، حيث عثر عليها ميتة في الشارع.

و تركت كريست ورقة بها ملاحظة تقول أنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها، موضحة أنها عاشت في الطابق التاسع من المبنى وكانت بمفردها عندما قفزت من شرفة في الطابق التاسع والعشرين.

و في هذا الصدد، قالت ماكينزي ديفينا، الفائزة سابقا بملكة جمال ساوث كارولينا، والتي تنافست ضد كريست في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، إن كريست امرأة مذهلة ومؤثرة”.

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