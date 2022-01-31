أرباب المقاهي المطاعم يطالبون الحكومة بوضح حد لنزيف إفلاس القطاع

هبة بريس - الرباط

دعت الجمعية الوطني لأرباب المقاهي والمطاعم، الحكومة الى التحرك لإيقاف النزيف الذي يعرفه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.

ووذكرت الجمعية في بلاغ لها، أنه على الرغم من عدة لقاءات مع الفرق البرلمانية والوزارات والمؤسسات المعنية به ، وإجماع الجميع على ضرورة تصحيح الوضع، إلا أن الحكومة لم تتحرك.

واستنكر البلاغ “استمرار القطاع بدون قانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام، يضع حدا للمزاجية في التعامل معه ويضمن حق الاستغلال الاقتصادي و يضمن انسيابية المرور”، مدينا نا وصفه ب”الاستفحال المهول في زمن الجائحة لظاهرة بيع القهوة في الأماكن غير المخصصة لها ومطاعم العربات المجرورة في كل شوارع و أزقة المملكة”.

وجددت الجمعية دعوتها، للحكومة إلى إخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام للوجود في أقرب الٱجال، والإسراع لوضع حد لتفشي ظاهرة القطاع العشوائي.

كما شددت الجمعية على ضرورة اقتراح مشاريع لمراجعة الترسانة القانونية وملاءمتها مع واقع حال القطاع، واتخاذ إجراءات استعجالية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع جراء تداعيات الجائحة.

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