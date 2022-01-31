أرباب المقاهي المطاعم يطالبون الحكومة بوضح حد لنزيف إفلاس القطاع
دعت الجمعية الوطني لأرباب المقاهي والمطاعم، الحكومة الى التحرك لإيقاف النزيف الذي يعرفه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.
ووذكرت الجمعية في بلاغ لها، أنه على الرغم من عدة لقاءات مع الفرق البرلمانية والوزارات والمؤسسات المعنية به ، وإجماع الجميع على ضرورة تصحيح الوضع، إلا أن الحكومة لم تتحرك.
واستنكر البلاغ “استمرار القطاع بدون قانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام، يضع حدا للمزاجية في التعامل معه ويضمن حق الاستغلال الاقتصادي و يضمن انسيابية المرور”، مدينا نا وصفه ب”الاستفحال المهول في زمن الجائحة لظاهرة بيع القهوة في الأماكن غير المخصصة لها ومطاعم العربات المجرورة في كل شوارع و أزقة المملكة”.
وجددت الجمعية دعوتها، للحكومة إلى إخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام للوجود في أقرب الٱجال، والإسراع لوضع حد لتفشي ظاهرة القطاع العشوائي.
كما شددت الجمعية على ضرورة اقتراح مشاريع لمراجعة الترسانة القانونية وملاءمتها مع واقع حال القطاع، واتخاذ إجراءات استعجالية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع جراء تداعيات الجائحة.
14 تعليقات
منذ سنتين لجائحة كوفيد 19 كورونا وارباب المقاهي والمطاعم عرفت تدهورا في الاقتصاد مما أدت لبعض المقاهي والمطاعم إلى الإفلاس…
يجب على الحكومة الجديدة أن تراعي متطلبات المقاهي والمطاعم وتعويضهم مما خلفته الجائحة كوفيد 19 كورونا بالنسبة لهم…
بالفعل عرف هذآ القطاع في الأواني الأخيرة افلاسا بمعنى الكلمة مما أدى به إلى إغلاق بعض المقاهي والمطاعم؛ وكان الضحية هم ارباب المقاهي والمطاعم والذين يشتغلون معهم…يجب أن تجد لهم الحكومة حلا مناسبا يرضي الجميع….
المشكل الكبير هو أن ليس هناك رقابة صارمة لمراقبة وضعية ارباب المقاهي والمطاعم لاسترجاع حقوقهم المشروعة المحرومين منها من طرف الحكومة السابقة وحتى الجديدة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم..
يجب على ارباب المقاهي والمطاعم أن يقوموا باحتجاجات أمام قبة البرلمان من أجل استرجاع حقوقهم المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا…..
يجب على الحكومة الجديدة أن تكثر من المساجد وتقل من المقاهي التي لا منفعة منها إلا ضياع الوقت وخسران النقود هههههههههههه.
يجب تعويض الاراميل والمسنين واطفال اليتامى والمساكين وغيرها….وليس في التفاهات وكلام فارغ المقاهي ما عدا المناكر والفساد وتضيع النقود وضياع الوقت….
أظن أن من يستحق التعويض هم المسنين والارامل ودور العجزة ..ودار الطالب وووووو. ليس المقاهي التي تخلف مناكر وفساد ابنائنا وتضيع وقتهم في أشياء لا تعود بالنفع عليهم…..
يجب محاربة ظاهرة القطاع العشوائي ..والعربات المجرورة كل شوارع و الأزقة الضيقة لأنهم يعرقلون السير ومظهر جمال الشارع….
يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم بالتغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الوجود..نحن جد ماسة إلى الترميم والصيانة العامة ..في جميع القطاعات المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا وليس المقاهي التي لا فائدة منها سوى الكلخ وضياع الوقت…
أصلا نحن على ابواب شهر رمضان المبارك والمقاهي تعرف إغلاق في النهار ويقل فيها الرواج..ونحن لازلنا نعيش مرحلة كوفيد 19 كورونا.. لهذا يجب على الحكومة أن تراعي لارباب المقاهي والمطاعم وأن تجد لهم حلا مناسبا يرضي الجميع بدون تفسير….
كلام لامحل له من الوجود … الحكومة أصلا لم تفي بوعودها تجاه الأرامل والمسنين ؛ لم يبقى لها سوى المقاهي والمطاعم هههههههههههه.
أنا صاحب مقهى عرفت افلاسا كبيرا وكم من ملف دفعته من أجل هذه القضية ولكن بدون جدوى مشروع كان لي هو حلمي ولقمة عيشي ولكن للاسف الشديد منذ سنتين اي بداية الجائحة كوفيد 19 كورونا إلى اليوم وأنا في تدهورا معنويا وماديا ولا أحدا يراعي لنفسيتي الابواب مغلوقة في وجهي..أي تعويض انتظره من هذه الحكومة الجديدة.. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…
عوضنا عند الله.. أما الحكومة الجديدة فهي تعرف مصالحها فقط عند حاجتها منا …كم من مجهود جبار والتضحيات قمنا بها خلال فترة الانتخابات الرئاسية والجماعية وأين هو الآن جزاؤنا…هو التخلي عنا في هذه الظروف الصعبة الراهنة لجائحة كوفيد 19 كورونا …