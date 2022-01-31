الصورة تعبيرية

اكتشاف 21 متحورا من فيروس كورونا لدى مصابة بالإيدز بجنوب إفريقيا

2022-01-31 / 11:34 صباحًا
1
هبة بريس - وكالات

بقيت امرأة مصابة بالإيدز في جنوب إفريقيا، تعاني على مدى تسعة أشهر من فيروس كورونا المستجد، وخلال هذه الفترة تراكمت في جسدها 21 طفرة من هذا الفيروس.

وجاء في دراسة نشرها موقع Social Science Research Network، أن الحديث يجري عن سلالة بيتا. وأشارت الدراسة إلى أن المذكورة ولدت مريضة بالإيدز، لكنها لم تتلق لفترة طويلة العلاج المناسب من فيروس نقص المناعة البشرية.

وقالت الدراسة، التي أجرتها مجموعة من علماء من جامعات ستيلينبوش وكوازولو ناتال في جنوب إفريقيا: “امرأة تبلغ من العمر 22 عاما مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية غير المنضبط والمتفاحل، وعلى مدى 9 أشهر، عانت من SARS-CoV-2 beta، مع تراكم الفيروس أكثر من 20 طفرة إضافية”.

وزراءفي يناير 2021، ثبت بالاختبار إصابتها بفيروس كورونا، وفي سبتمبر تم إدخالها إلى مستشفى في كيب تاون، حيث تم تأكيد إصابتها بكوفيد-19.

وأشارت الدراسات إلى أن هذه عدوى استمرت على مدى تسعة أشهر على الأقل، وليست إعادة إصابة بالعدوى. وتم الحصول على نتيجة اختبار سلبية فقط في نهاية نوفمبر.

ويلاحظ أيضا أنه منذ يناير 2021، واجهت المرأة مشاكل في الالتزام بنظام علاج فيروس نقص المناعة البشرية. وبعد دخول المستشفى، تم استئناف هذا العلاج.

وقالت الدراسة: “العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية (antiretroviral drugs أو antiretorvirals)‏، قمع فيروس نقص المناعة البشرية وخلصها من SARS-CoV-2 في غضون 6-9 أسابيع”.

وشددت الدراسة العلمية، على أن الحالة المذكورة “تؤكد مجددا أن تثبيط المناعة الشديد هذا، المرتبط بعدوى فيروس العوز المناعي البشري غير المنضبط يمكن أن يؤدي إلى عدوى مزمنة لـ SARS-CoV-2”.

وأشارت الدراسة، إلى أن مثل هذه العدوى المستمرة يمكن أن تؤدي إلى “تراكم الطفرات، التي يؤدي بعضها إلى انهدار الاستجابة المناعية، مما قد يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السويد.. اعتقال أجنبي أطلق طائرة مسيّرة فوق مقر إقامة العائلة الملكية

السويد.. اعتقال أجنبي أطلق طائرة مسيّرة فوق مقر إقامة…

2022-01-31 / 10:01 مساءً
Photo of فرنسا تستدعي سفيرها في مالي

فرنسا تستدعي سفيرها في مالي

2022-01-31 / 7:35 مساءً
Photo of بدء محاكمة وزير الطاقة السابق في الجزائر

بدء محاكمة وزير الطاقة السابق في الجزائر

2022-01-31 / 7:24 مساءً
Photo of منظمة إنسانية: فقدان أثر 34 مهاجرا غادروا صفاقس قبل 4 أيام

منظمة إنسانية: فقدان أثر 34 مهاجرا غادروا صفاقس قبل…

2022-01-31 / 6:54 مساءً
Photo of مدرب إسرائيل وتشلسي السابق متهم بـ”التحرش الجنسي”

مدرب إسرائيل وتشلسي السابق متهم بـ”التحرش الجنسي”

2022-01-31 / 6:27 مساءً
Photo of التلفزيون الوطني: المقدم بول هنري داميبا رئيسا لبوركينا فاسو

التلفزيون الوطني: المقدم بول هنري داميبا رئيسا لبوركينا فاسو

2022-01-31 / 5:21 مساءً
Photo of رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعلن إصابته بكورونا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعلن إصابته بكورونا

2022-01-31 / 5:05 مساءً
Photo of فرنسا.. رفع دعوى ضد عقد بين شركة “فايزر” والدولة بعد إصابة طفل بالعمى

فرنسا.. رفع دعوى ضد عقد بين شركة “فايزر” والدولة…

2022-01-31 / 1:41 مساءً
Photo of الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو

الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو

2022-01-31 / 1:12 مساءً
Photo of رمت نفسها من مبنى مكون من 60 طابق… انتحار ملكة جمال أمريكا

رمت نفسها من مبنى مكون من 60 طابق… انتحار…

2022-01-31 / 12:22 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق