واقعة غريبة.. سُجِنَ 20 عاماً لجريمة ارتكبها توأمه!

هبة بريس - وكالات

أطلقت السطات الأميركية سراح رجل من شيكاغو قضى ما يقرب من عقدين في السجن، بتهمة القتل العمد، بعد أن اعترف شقيقه التوأم نفسه بارتكاب الجريمة.

و خرج كيفين دوجار، الأميركي البالغ من العمر 44 عاماً، يوم الأربعاء الماضي من السجن في مقاطعة كوك في شيكاغو، بعدما أدين عام 2003 بجريمة إطلاق النار على شخص وقتله، بحسب ما نقلت مؤخرا عدة وسائل إعلام أميركية.

وأوضحت المعلومات أن شقيق المتهم التوأم، كارل سميث، كان اعترف عام 2016، بارتكاب الجريمة في المحكمة، وقال إنه انتحل شخصيه أخيه، وكان مسؤولاً عن إطلاق النار.

ونُقل عن سميث قوله في المحكمة: “كنا نتصرف كواحد، حيث كنا نتصرّف مثل بعضنا البعض، لقد تظاهر بكوني أنا، وتظاهرت بأنني هو.

واعترف القاتل الحقيقي لأخيه قبل 3 سنوات بأنه أطلق النار في تلك الليلة، طالباً منه السماح، مؤكداً أنه لم يمتلك حينها جرأة الاعتراف.

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