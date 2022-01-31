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بعد خسارة المنتخب.. مغاربة يشتكون من ارتفاع الأسعار

2022-01-31 / 10:20 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد خسارة المنتخب الوطني وخروجه من كأس افريقيا المنظم في الكاميرون، اكتشف مواطنون زيادات جديدة في أسعار بعض المواد الغذائية.

وسجلت الزيادات الجديدة، في قارورات زيوت المائدة والتي تراوحت بين 2 و3 في اللتر الواحد، كما عرفت بعض أنواع الدقيق زيادات هي الأخرى أثارت سخط المواطنين.

وإلى جانب ذلك، سجلت أسعار البنزين زيادات كبيرة خلال اليومين الأخيرين ، جيت وصل سعر الكازوال الى 10.50 وسعر البنزين الى 12:40 .

وأمام هذه الزيادات التي تزامنت وانشغال المغاربة بمنتخبهم الوطني خلال مشاركته بكأس افريقيا، عبر المواطنون عن سخطهم مطالبين جمعيات حماية المستهلك بالتدخل للوقوف أمام جشع الشركات وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

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