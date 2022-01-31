بدءا من الغد.. السعودية تشترط الجرعة المعززة لدخول المنشآت العامة

هبة بريس - وكالات

تستعد السعودية لبدء تطبيق قرار اشتراط التحصين بالجرعة التنشيطية، غدا الثلاثاء، لدخول المنشآت التجارية والحكومية، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، بالإضافة إلى ركوب وسائل النقل العام والطائرات، للفئة العمرية من 18 عاما فأكثر.

وأكدت الهيئة العامة للنقل، في بيان، أنه بدءا من يوم غد الثلاثاء، سيكون التحصين بالجرعة التنشيطية وظهور حالة “محصن” في التطبيق الالكتروني المعتمد شرطا أساسيا لاستخدام وسائل النقل البري والبحري والسككي في المملكة، وت ستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، بالإضافة إلى دخول مقر الهيئة وفروعها وغيرها من المواقع المساندة لها.

وأوضحت الهيئة أن تطبيق الإجراءات الاحترازية في وسائل النقل يأتي للحفاظ على صحة وسلامة المستفيدين، وتهيئة خدمات النقل الآمنة والمناسبة لهم، وامتدادا لما أوصت به الجهات المختصة بشأن أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات “كوفيد-19″، لتعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع، والسيطرة على تفشي الفيروس؛ خصوصا سلالاته المتحورة، مشددة على أهمية التزام جميع المنشآت المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المعنية، والمنشورة على موقع هيئة الصحة العامة .

وتوقع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي، أنه بدءا من أول فبراير 2022 سيتم التحقق من حالة التحصين لمن أكملوا 8 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية، مع اشتراط تلقي الجرعة التنشيطية، وأن هذا القرار سينطبق حتى على قاعات الأفراح والمناسبات.

وفي إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار جائحة كورونا، نجحت السعودية في إعطاء أكثر من 56 مليونا و820 ألف جرعة من لقاح كورونا، منذ بدء التطعيم، وحتى أمس، بينما بلغ عدد م ن تلقوا التطعيم بجرعة واحدة أكثر من 25 مليونا و529 ألف شخص من سكان المملكة، وصلت نسبتهم إلى 72.2 في المائة. وبلغ عدد من تلقوا الجرعتين أكثر من 23 مليونا و664 ألف شخص؛ وصلت نسبتهم وفق آخر تحديث إلى أكثر من 66.9 في المائة، بينما بلغ عدد من تلقوا الجرعة المعززة أكثر من 7 ملايين و529 ألف شخص، بنسبة أكثر من 21 في المائة.

وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 3669 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما رصدت 3 حالات وفاة، وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 683 ألفا و53 حالة.

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