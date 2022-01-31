اعتدى على صديقته واغتصبها.. نادي مانشستر يوقف لاعبه والشرطة تعتقله

هبة بريس - وكالات

أعلنت شرطة مدينة مانشستر، إلقاء القبض على ماسون غرينوود لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي بتهمة الاعتداء على صديقته هارييت روبسون واغتصابها.

وقالت الشرطة في بيان رسمي: “علمت شرطة مانشستر في توقيت مبكر من اليوم بوجود صور نشرتها امرأة لتبلغ عن تعرضها للاعتداء الجسدي، ونتيجة لذلك تم إلقاء القبض على المتسبب بتلك الاعتداءات، لارتكابه جريمتي الاغتصاب والاعتداء”.

وأكد البيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، تحت تحفظ الشرطة حاليا وقيد التحقيقات لبيان ملابسات الحادث.

ونشرت صديقة ماسون غرينوود السابقة، صباح الأحد، فيديوهات وصور على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، تظهر وجود دماء على وجهها وأماكن أخرى من جسدها، بالإضافة إلى تعرضها للاعتداء الجسدي، حيث زعمت أن لاعب مانشستر يونايتد هو الذي تسبب في هذه الإصابات.

وتسببت الحادثة في ظهور حالة غضب كبيرة في الشارع الإنكليزي تعاطفا مع هارييت روبسون، ما دفع مانشستر يونايتد إصدار بيان رسمي أكد فيه أن غرينوود “لن يعود إلى التدريبات أو يلعب المباريات حتى إشعار آخر”.

وجاء في البيان أيضا “نحن على اطلاع بشأن الصور والادعاءات المُتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأتم “لن يكون لنا تعليق إضافي على الموضوع حتى تثبت الحقائق، مانشستر يونايتد لن يتجاوز ويصفح عن العنف أيًا كان شكله”.

ويعتبر ماسون غرينوود أحد خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد ومن أبرز المواهب الانجليزية في الوقت الحالي، حيث شارك هذا الموسم في 24 مباراة، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع اثنين آخرين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0