الإمارات تعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه أراضيها

2022-01-30 / 11:28 مساءً
1
هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة “أنصار الله” الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن “الهجوم لم يسفر عن أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان”.

وأضافت: “قواتنا الجوية وقيادة التحالف (العربي) تمكنت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية”.

وأكدت أنها “على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات”.

وأعلن الحوثيون منذ قليل عن تنفيذ “عملية واسعة” في العمق الإماراتي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بدءا من الغد.. السعودية تشترط الجرعة المعززة لدخول المنشآت العامة

بدءا من الغد.. السعودية تشترط الجرعة المعززة لدخول المنشآت…

2022-01-31 / 9:54 صباحًا
Photo of الجيش الفرنسي يعلن مقتل 60 إرهابيا في بوركينا فاسو

الجيش الفرنسي يعلن مقتل 60 إرهابيا في بوركينا فاسو

2022-01-30 / 10:54 مساءً
Photo of الناتو: لا خطط لدينا لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا إذا تعرضت لغزو روسي

الناتو: لا خطط لدينا لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا…

2022-01-30 / 9:36 مساءً
Photo of الجزائر.. تأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة والطيب لوح

الجزائر.. تأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة والطيب لوح

2022-01-30 / 9:27 مساءً
Photo of مقتل 9 أشخاص بحادث سير في الولايات المتحدة

مقتل 9 أشخاص بحادث سير في الولايات المتحدة

2022-01-30 / 6:57 مساءً
Photo of بلجيكا.. معارضو قيود كورونا يطالبون باستقالة الحكومة

بلجيكا.. معارضو قيود كورونا يطالبون باستقالة الحكومة

2022-01-30 / 5:16 مساءً
Photo of الهند.. موجة صقيع غير مسبوقة تفتك بمشردي نيودلهي

الهند.. موجة صقيع غير مسبوقة تفتك بمشردي نيودلهي

2022-01-30 / 4:51 مساءً
Photo of أبو الغيط ينفي طرح مسألة عودة سوريا للجامعة العربية

أبو الغيط ينفي طرح مسألة عودة سوريا للجامعة العربية

2022-01-30 / 4:15 مساءً
Photo of الولايات المتحدة.. ممرضتان تجمعان أكثر من 1.5 مليون دولار من تزوير بطاقات لقاح كورونا

الولايات المتحدة.. ممرضتان تجمعان أكثر من 1.5 مليون دولار…

2022-01-30 / 4:05 مساءً
Photo of غوتيريش يحذر من كارثة اقتصادية في أفغانستان

غوتيريش يحذر من كارثة اقتصادية في أفغانستان

2022-01-30 / 2:46 مساءً

تعليق واحد

  1. حكام الامارات عملاء الصهاينة يقتلون الشعب اليمني منذ ٧ أعوام…وحين يرد اليمنيون يستجدي الأنذال أبناء زايد أسيادهم أعداء الأمة الإسلامية للدفاع عنهم..لعنة الله على الظالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق