الإمارات تعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه أراضيها

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة “أنصار الله” الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن “الهجوم لم يسفر عن أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان”.

وأضافت: “قواتنا الجوية وقيادة التحالف (العربي) تمكنت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية”.

وأكدت أنها “على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات”.

وأعلن الحوثيون منذ قليل عن تنفيذ “عملية واسعة” في العمق الإماراتي.

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