الجيش الفرنسي يعلن مقتل 60 إرهابيا في بوركينا فاسو

هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الفرنسي، مساء اليوم الأحد، مقتل 60 إرهابيا شمالي بوركينا فاسو، في عملية عسكرية مشتركة مع القوات المحلية.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: “نفذت قوة برخان والقوات المسلحة لبوركينا فاسو عملية مشتركة في شمال بوركينا فاسو في الفترة من 15 إلى 23 يناير (كانون الثاني الجاري)”.

وتابع أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 60 إرهابيا، مضيفا: “القتال ضد الجماعات المسلحة مستمر”.

وفي 19 من الشهر الجاري، أعلن الجيش الفرنسي عن إصابة 4 من جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو.

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