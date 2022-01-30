منتخب السينغال يتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
هبة بريس - رياضة
تأهل المنتخب السينغالي إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، عقب فوزه على غينيا الاستوائية بهدفين لواحد، مساء اليوم الأحد، ضمن آخر لقاءات دور الربع.
افتتح فامارا ديودهيو التسجيل للسينغال في الدقيقة 28، وأدرك اللاعب جانيك بويلا التعادل لغينيا الاستوائية في الدقيقة 57.
وفي الدقيقة 68 أضاف شيخو كوياطي الهدف الثاني للسينغال، ثم وقع البديل إسماعيلا سار الهدف الثالث في الدقيقة 79.
وسيلتقي منتخب السينغال في دور النصف مع منتخب بوركينافاسو، الذي كان قد فاز في دور الربع على تونس بهدف دون رد.
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13 تعليقات
لو تأهل المنتخب الوطني المغربي..لذهب بعيدا؛ كل البعد؛ واسترجع الثقة الجمهور المغربي لكرة القدم…
فقدنا الثقة في المنتخب الوطني المغربي وخيب املنا فيه…لم نكن نتوقع منه هذه الهزيمة المؤلمة في الأمس…كل من أعطى مجهودا في اللعب وجاهد فيستحق التأهل……
المنتخب السنغالي يستحق الفوز والتشجيع لأنه أعطى أكثر من طاقته من أجل الوصول.. فالف مبروك له….
ألف مبروك للمنتخب السنغالي بهذا التأهل ونتاسف كل الأسف الشديد على منتخبنا بالاقصاء…
مبروك للمنتخب السنغالي على التأهل … حان وقت الحسم بين المنتخبات ولاندري من سيفوز بلقب كأس إفريقيا للأمم هههههههههههه.
اعتقد ان المنتخب السنغالي منتخب قوي بصمودهم وطموحاته وذو شخصية قوية ودينامية فريدة من نوعها.. هذآ ماجعله يتأهل إلى نصف نهائي دوري لكأس إفريقيا للأمم….
نحن جد متاسفين لاقصاء المنتخب الوطني المغربي لكرة ولكن الحظ لم يساعده على التأهل… وألف مبروك وتحية تقدير واحترام واجلال وافتخار بهذا التأهل للمتخب السنغالي…
من جد وجد ..فالمنتخب السنيغالي تقاتل واجتهد لكي يصل إلى النصف نهائي دوري لكأس إفريقيا…
الفرق ممتازة جدا وصعبة في نفس الوقت.. ستكون المواجهة بكل روح رياضية حاضرة بقوة… أنا أتمنى اللقب للمنتخب السنيغالي.فهو أحسن منتخب….
هادوهما الرجال المقاتلين على الكرة ومحبين لها. وليس مثل. …. ولاداعي لذكر أسماء المنتخب لأنه أصلا لايستحق ذكره أصبح أضحوكة العالم هههههههههههه..
لديهم مدرب ممتاز جدا ولاعبين اقوياء…ولعب.طكتيكي مخطط جيدا هذا جعله يتأهل إلى نصف نهائي .. ونتمنى له التوفيق والمزيد والمزيد من المثابرة والعطاء…
منتخب السنغال اعطى الكثير من العطاء وتقاتل من أجل الحصول على التأهل ..ولازال يعطي أكثر….
أتمنى أن تكون النهاية بين السنيغال و مصر