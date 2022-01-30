منتخب السينغال يتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

2022-01-30 / 10:40 مساءً
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هبة بريس - رياضة

تأهل المنتخب السينغالي إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، عقب فوزه على غينيا الاستوائية بهدفين لواحد، مساء اليوم الأحد، ضمن آخر لقاءات دور الربع.

افتتح فامارا ديودهيو التسجيل للسينغال في الدقيقة 28، وأدرك اللاعب جانيك بويلا التعادل لغينيا الاستوائية في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 68 أضاف شيخو كوياطي الهدف الثاني للسينغال، ثم وقع البديل إسماعيلا سار الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وسيلتقي منتخب السينغال في دور النصف مع منتخب بوركينافاسو، الذي كان قد فاز في دور الربع على تونس بهدف دون رد.

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