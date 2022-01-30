ليفربول يتغنى بصلاح بعد قيادته مصر إلى نصف نهائي كأس إفريقيا

هبة بريس - رياضة

تغنى نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح الذي يشارك حاليا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون لغاية الـ6 من فبراير المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لـ”الريدز” في “تويتر” صورة لصلاح وأرفقها بعبارة: “هدف وتمريرة حاسمة وأداء ملكي بامتياز. تهانينا إلى العظيم محمد صلاح الذي قاد المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية”

وقاد صلاح منتخب بلاده للتأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا بالفوز اليوم على المغرب بنتيجة 2-1.

وتألق صلاح بتسجيله الهدف الأول وصناعته الهدف الثاني لزميله تريزيغيه، وتم اختياره أفضل لاعب في المباراة.

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