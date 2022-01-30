الناتو: لا خطط لدينا لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا إذا تعرضت لغزو روسي

هبة بريس - وكالات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الأحد، إن الناتو ليست لديه خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا وهي ليست عضوا فيه، إذا تعرصت لغزو روسي.

وحشدت روسيا نحو 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، لكنها تنفي وجود خطط لديها للغزو وتقول إن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا يمثل تهديدا لها.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن هناك 8 آلاف و500 جندي على أهبة الاستعداد للقتال، وهم جاهزون لأن ينتشروا بوقت سريع عند الحاجة.

وردا على سؤال في حوار تلفزيوني لبي بي سي، عما إذا كان سيستبعد إرسال قوات حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا إذا غزت روسيا البلاد، قال ستولتنبرغ: “ليست لدينا أي خطط لنشر قوات حلف شمال الأطلسي القتالية في أوكرانيا… نحن نركز فقط على تقديم الدعم”.

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