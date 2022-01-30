الجزائر.. تأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة والطيب لوح

هبة بريس - وكالات

أجّلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة الجزائر يوم الأحد، محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح والمستشار السابق بالرئاسة السعيد بوتفليقة إلى الدورة الجنائية المقبلة.

كما جاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا وسط بعض المحامين، مع تمسك المتهم الطيب لوح بحضور كافة دفاعه وبسبب غياب المتهمة غير الموقوفة العضو السابق بمجلس الأمة بتلمسان مريم بن خليفة.

ويتابع في القضية على غرار المتهمين الموقوفين السعيد بوتفليقة والطيب لوح، رجل الأعمال الموقوف علي حداد الذي يمثل في هذه المحاكمة عبر محاكمة مرئية من سجن تازولت بباتنة، بالإضافة إلى قضاة سابقين بوزارة العدل سيمثلون كمتهمين غير موقوفين، يتقدمهم المفتش العام السابق بوزارة العدل المتهم الطيب بن هاشم والأمين العام زواوي لعجين.

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