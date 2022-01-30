الحركة الشعبية ينوه بتصنيع اللقاح بالمغرب ويرحب بقرار فتح المجال الجوي

2022-01-30 / 7:55 مساءً
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هبة بريس – الرباط

ثمن حزب الحركة الشعبية، إعطاء الإنطلاقة لأشغال بناء وحدة صناعية لإنتاج وتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى من طرف الملك محمد السادس بإقليم بنسليمان، معتبراً هذه الخطوة الإضافية في مسار التدبير الفعال والاستباقي للأزمة الوبائية وتداعياتها على مختلف المجالات ببلادنا .

وقال بلاغ الأمانة العامة، أن هذه الخطوة “تصب في الإستراتيجية الملكية السامية الرامية إلى تحقيق السيادة اللقاحية لفائدة المغرب،وتأمين الإحتياجات الصحية للقارة الافريقية على المدى القصير والبعيد، ويجدد شكره وامتنانه لجلالة الملك على هذه المبادرة التي تندرج في إطار القرارات والمبادرات السامية المتواصلة والهادفة إلى حماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين ولا سيما في مجال مكافحة جائحة كورونا”.

وأضاف ذات البلاغ، بخصوص إعادة فتح الحدود الجوية من وإلى المملكة المغربية، “قرار طال انتظاره من طرف الفاعلين الاقتصاديين وكافة المواطنين،فإن الحركة الشعبية تسجل بإيجاب هذا الإجراء الذي سيخفف لا محالة من معاناة الأجراء والمواطنين العالقين بالخارج منذ مدة طويلة،كما تنبه في نفس السياق إلى أن تخفيف القيود الاحترازية لا يعني بالضرورة عودة الحياة العادية إلى مجراها الطبيعي،ما دامت نسب الإصابة بهذا الفيروس مرتفعة ببلادنا،بل أكثر من ذلك فقدان المزيد من الأرواح في صفوف المغاربة جراء هذا الوباء”.

وفي الختام قال البلاغ أنه :”وبناء عليه تناشد الأمانة العامة للحزب مناضلات و مناضلي الحركة الشعبية في كل ربوع المملكة وعموم المواطنين المغاربة لاتخاذ المزيد من الحيطة والحذر والتحلي بروح المسؤولية والمواطنة في مواصلة التقيد بالتعليمات الصحية والتدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية في هذا الموضوع، كما تدعو بنفس المناسبة جميع مكونات الحزب وكافة الحركيات والحركيين إلى المساهمة في تأطير المواطنين وحثهم على الإقبال على مراكز التلقيح من أجل إيقاف إنتشار الفيروس وتعزيز المكتسبات المحققة إلى يومنا هذا في مجال الحملة الوطنية للتلقيح في أفق تحقيق المناعة الجماعية،وعودة الحياة الطبيعية في أقرب الآجال”.

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تعليق واحد

  1. أشغال بناء وحدة صناعية لإنتاج وتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى ، مشـروع مهـم من أجـل القضـاء على الابتــزاز مـن طـرف المختـبرات العالميـة التي تصنـع اللقـاحات التي تــدر عليـهـا أربـاحـا خيــاليـة ، هـذه المختبـرات استغـلت الظـرف للاتجـار فـي الوبـاء ،والتي أيدتـها المنظمـة العالميـة للصـحة التي خلقت الفـزع والقلق والهـلع والرعـب وقضـت على المنـاعـة المعنـويـة لـدى البشـرية جمعــاء.

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