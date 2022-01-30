أكادير : لائحة أعضاء المجلس الوطني خلال المؤتمر 11 للاتحاد الاشتراكي بجهة سوس ماسة

هبة بريس : أكادير

أسفرت نتائج إنتخاب أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنتمون لجهة سوس ماسة، خلال المؤتمر 11 والتي أجريت يوم أمس السبت على النتائج التالية :

* اقليم اكادير اداوتنان:

محمد العسيري

رجاء مسو

فدوى رجواني

صفاء رفاس

الإمام ادجيمي

هشام إكيدر

عمر عدي

خديجة واسكة

البشير خنفر( كاتب اقليمي)

* اقليم تارودانت :

زينب الخياطي

فاضمة ازوران

محمد إحسان

محمد مستغفر

مصطفى المتوكل

مصطفى اهدار

محمد جبري(كاتب اقليمي)

* اقليم تزنيت

كوثر بوتاقورت

خديجة أومسعود

نوح أعراب

يوسف بوميا

نزهة اباكريم

بلخير مسوس (كاتب إقليمي)

* اقليم شتوكة ايت باها:

نجاة رزقي

سليمان ايت اوشريف

حسن فلي

أحمد الكعبوز( منسق اقليمي)

*إقليم انزكان ايت ملول:

محمد أزناݣ

نعيمة فايدة

الحسبن ايت حبيب

حميد اوفقير

قاسم بلواد

إبراهيم جبران

محمد أبوغلو

الحسن بيقندارن(منسق إقليمي)

* اقليم طاطا:

للا أسماء هيكل

محمد جاج بالصفة الكتابة الجهوية

محمد جاج

ايت بلال ايوب

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