أكادير : لائحة أعضاء المجلس الوطني خلال المؤتمر 11 للاتحاد الاشتراكي بجهة سوس ماسة

2022-01-30 / 7:21 مساءً
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هبة بريس : أكادير

أسفرت نتائج إنتخاب أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنتمون لجهة سوس ماسة، خلال المؤتمر 11 والتي أجريت يوم أمس السبت على النتائج التالية :

* اقليم اكادير اداوتنان:
محمد العسيري
رجاء مسو
فدوى رجواني
صفاء رفاس
الإمام ادجيمي
هشام إكيدر
عمر عدي
خديجة واسكة
البشير خنفر( كاتب اقليمي)

* اقليم تارودانت :
زينب الخياطي
فاضمة ازوران
محمد إحسان
محمد مستغفر
مصطفى المتوكل
مصطفى اهدار
محمد جبري(كاتب اقليمي)

* اقليم تزنيت
كوثر بوتاقورت
خديجة أومسعود
نوح أعراب
يوسف بوميا
نزهة اباكريم
بلخير مسوس (كاتب إقليمي)

* اقليم شتوكة ايت باها:
نجاة رزقي
سليمان ايت اوشريف
حسن فلي
أحمد الكعبوز( منسق اقليمي)

*إقليم انزكان ايت ملول:
محمد أزناݣ
نعيمة فايدة
الحسبن ايت حبيب
حميد اوفقير
قاسم بلواد
إبراهيم جبران
محمد أبوغلو
الحسن بيقندارن(منسق إقليمي)

* اقليم طاطا:
للا أسماء هيكل
محمد جاج بالصفة الكتابة الجهوية
محمد جاج
ايت بلال ايوب

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