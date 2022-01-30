أكادير : لائحة أعضاء المجلس الوطني خلال المؤتمر 11 للاتحاد الاشتراكي بجهة سوس ماسة
هبة بريس : أكادير
أسفرت نتائج إنتخاب أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنتمون لجهة سوس ماسة، خلال المؤتمر 11 والتي أجريت يوم أمس السبت على النتائج التالية :
* اقليم اكادير اداوتنان:
محمد العسيري
رجاء مسو
فدوى رجواني
صفاء رفاس
الإمام ادجيمي
هشام إكيدر
عمر عدي
خديجة واسكة
البشير خنفر( كاتب اقليمي)
* اقليم تارودانت :
زينب الخياطي
فاضمة ازوران
محمد إحسان
محمد مستغفر
مصطفى المتوكل
مصطفى اهدار
محمد جبري(كاتب اقليمي)
* اقليم تزنيت
كوثر بوتاقورت
خديجة أومسعود
نوح أعراب
يوسف بوميا
نزهة اباكريم
بلخير مسوس (كاتب إقليمي)
* اقليم شتوكة ايت باها:
نجاة رزقي
سليمان ايت اوشريف
حسن فلي
أحمد الكعبوز( منسق اقليمي)
*إقليم انزكان ايت ملول:
محمد أزناݣ
نعيمة فايدة
الحسبن ايت حبيب
حميد اوفقير
قاسم بلواد
إبراهيم جبران
محمد أبوغلو
الحسن بيقندارن(منسق إقليمي)
* اقليم طاطا:
للا أسماء هيكل
محمد جاج بالصفة الكتابة الجهوية
محمد جاج
ايت بلال ايوب