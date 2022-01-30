صلاح ينال جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ضد المغرب

هبة بريس - الرياضة

حصد محمد صلاح قائد المنتخب المصري على جائزة رجل مباراة مصر والمغرب.

وقال محمد صلاح في تصريحات لقناة بي إن سبورتس بعد المباراة: “شيء رائع أن نفوز على منتخب قوي مثل المغرب، المباراة كانت صعبة ونجحنا بالفوز بها في النهاية”.

وأضاف “أبارك لكل الجماهير في مصر على الانتصار”.

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