صلاح ينال جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ضد المغرب
هبة بريس - الرياضة
حصد محمد صلاح قائد المنتخب المصري على جائزة رجل مباراة مصر والمغرب.
وقال محمد صلاح في تصريحات لقناة بي إن سبورتس بعد المباراة: “شيء رائع أن نفوز على منتخب قوي مثل المغرب، المباراة كانت صعبة ونجحنا بالفوز بها في النهاية”.
وأضاف “أبارك لكل الجماهير في مصر على الانتصار”.
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2 تعليقات
المدرب كايتاخد القرار لي كاله راسه.
تقاعد كايعيطلك واللاعبين لي قصيتهم باقيين صغار
حاليلوزيتش تقاعد راه وقتك سالا والقرارات الأحادية والحديدية سالات
ودراري لي تقصاو من المنتخب باقيين شباب وناجحين فالأندية ديالهم ايوا سير فحالك بات ما صبح