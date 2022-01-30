جمعية الأطباء المقيمين بطنجة تطالب بافتتاح المستشفى الجامعي

2022-01-30 / 7:09 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

طالبت جمعية الأطباء المقيمين في طنجة ، بضرورة افتتاح المستشفى الجامعي بالمدينة من أجل استيعاب العدد الكبير اللأطباء وطلبة الطب، امام عدم قدرة المستشفيات الإقليمية في استيعاب أعدادهم الكبيرة.

وجاء في بلاغ مكتب الجمعية ، ان دوافع جلبها تعود لوجود نقص كبير في المعدات الطبية والأدوية بمستشفيات طنجة، وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى، مما تضطر الأسر إلى التوجه إلى المستشفيات الخاصة أو التوجه إلى العاصمة الرباط للعلاج.

ومن أجل الرفع من الفاعلية في التعامل مع المرضى وتجويد الخدمات الطبية والصحية، ترى الجمعية المذكورة أن على السلطات المختصة فتح المستشفى الجامعي في أقرب وقت بعد التأخر الحاصل في هذا المجال لدرجة أن دب اليأس في صفوف الأطباء المقيمين.

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