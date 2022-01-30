مقتل 9 أشخاص بحادث سير في الولايات المتحدة

هبة بريس - وكالات

أسفر تصادم 6 سيارات بولاية نيفادا الأمريكية عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخر حالته حرجة، فيما تسعى الشرطة لتحديد أسباب الحادث.

وتحقق الشرطة في ما إذا كانت عجلة القيادة قد اختلت في يد أحد السائقين قبل أن يتجاوز إشارة مرور حمراء.

وقالت شرطة لاس فيغاس إن هذا السائق وراكبا كانا بين القتلى فيما تراوحت أعمار الضحايا الآخرين بين أحداث وبالغين في منتصف العمر.

وأوضحت الشرطة أن شخصين نقلا إلى المستشفى حيث توفي أحدهما فيما لا يزال الآخر في حالة حرجة.

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