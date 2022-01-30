المنتخب الوطني يودع “الكان” بخسارة قاسية أمام مصر في دور الربع
هبة بريس - القسم الرياضي
ودع المنتخب الوطني المغربي كأس أمم أفريقيا عقب خسارته أمام مصر بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت الطرفين اليوم الأحد بملعب أحمدو أهيدجو بياوندي، لحساب لقاءات دور ثمن النهائي.
وكان المنتخب الوطني المغربي السباق إلى التهديف عبر سفيان بوفال في الدقيقة 7 من ضربة جزاء، وأدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 53.
ولجأ الطرفان إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة على وقع التعادل بهدف لمثله، حيث وقع تريزيغيه الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 100.
وسيلتقي المنتخب المصري في دور النصف مع نظيره الكاميروني.
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مدرب فاشل بدون رؤية هههههههههههه ولاعبين دون المتوسط هههههههههههه ولكن كان تغير طريقة اللعب وتكون خطة طاكتيكية من أجل الفوز…
كنت اتمنى الفوز لمنتخبنا ولكن للاسف الشديد صدمتونا بهذا الانهزام ولم نكن نتوقع هذا…
كانت مقابلة صعبة للغاية بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي …وكان لعبه ضعيف بكل صراحة وبالاخص في الشوط الثاني….
هنيئا للمنتخب المصري الشقيق بتحقيق الفوز التاهل للنهائي ونتمنى لهم اللقب بكأس إفريقيا للأمم …
المشكل هو أن المنتخب الوطني المغربي كان في البداية يلعب بخطة طاكتيكية منذ بداية المقابلات السابقة ولا ندري ماذا حصل له …كان علينا أن نرقيه قبل المقابلة هههههههههههه.
هذه هي الكرة رابح خاسر.والاكثر من ذالك الحظ لم يساعده على التأهل إلى الدور النهائي ويحصل على اللقب بكأس إفريقيا…
الكل كان يتوقع هذه النتيجة السلبية بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي للاسف الشديد خيبتوا ظنوننا فيكم …خسارة كبيرة ومنطقية…
كان اللعب ضعيف جدا بدون مستوى…لأن التدريبات جد ناقصة بالنسبة أمام المنتخب المصري..الذي ابهرنا في لعبه لهم مدرب ممتاز جدا ولاعبين في المستوى المطلوب شرفوا راية مصر..انا بدوري افتخر بهذا المنتخب المصري الشقيق يستحق الفوز والتشجيع لأنه فريق قوي بصمودهم أمام المنتخب الوطني المغربي….
حسب معرفتي في كرة القدم، المدرب يستدعي عدة لاعبين ومنهم يختار 11 لاعبا قويا ومنسجما ومتناسقا ليقود به المباريات الرسمية، والبقية بدلاء، هذا لا ينطبق مع ما فعله المدرب خاليلوزيتش منذ توليه تدريب المنتخب المغربي، لانه عنيد ولم يستطع تشكيل منتخب ب 11 لاعبا منسجما،همه الوحيد هو تغيير التشكيلة حسب الخصم الذي يواجهه وكأنه يلعب مباريات ودية ينتقي منها اللاعبين.بالدارجة لي فيه النفس ميتفرج فالمنتخب حتى يوصل لشي نهائي
أنا جد متعصب لهذه المقابلة التي أجريت اليوم أمام المنتخب المصري الشقيق ..لأن منتخبنا أظهر بهارته في الشوط الاول …ولكن فشل في الشوط الثاني ولا ندري لماذا؟؟؟هل المقابلة فيها شيئا من الغموض… او المقابلة (مبيوعة)… لم نستطع نفسيره….
القوي يبقى قوي والضعيف يبقى ضعيفا..منتخب فاشل فاشل مدرب كذالك فاشل..كرة القدم ذهبت مع أناس يعرفون بقيمة الكرة القدم ذهبت مع الحداوي وزكي وعزيز بودربالة وووووووو وغيرها من اللاعبين الذي لا زال التاريخ يشهد على ذلك…..
لانستحق التأهل وبهظا المدرب و هدا الفريق لا يجب أن ندهب إلى قطر.
منتخب ضعيف و مدرب اضعف و يجب فتح تحقيق