المنتخب الوطني يودع “الكان” بخسارة قاسية أمام مصر في دور الربع

هبة بريس - القسم الرياضي

ودع المنتخب الوطني المغربي كأس أمم أفريقيا عقب خسارته أمام مصر بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت الطرفين اليوم الأحد بملعب أحمدو أهيدجو بياوندي، لحساب لقاءات دور ثمن النهائي.

وكان المنتخب الوطني المغربي السباق إلى التهديف عبر سفيان بوفال في الدقيقة 7 من ضربة جزاء، وأدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 53.

ولجأ الطرفان إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة على وقع التعادل بهدف لمثله، حيث وقع تريزيغيه الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 100.

وسيلتقي المنتخب المصري في دور النصف مع نظيره الكاميروني.

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