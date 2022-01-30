المنتخب الوطني يودع “الكان” بخسارة قاسية أمام مصر في دور الربع

2022-01-30 / 6:53 مساءً
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هبة بريس - القسم الرياضي

ودع المنتخب الوطني المغربي كأس أمم أفريقيا عقب خسارته أمام مصر بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت الطرفين اليوم الأحد بملعب أحمدو أهيدجو بياوندي، لحساب لقاءات دور ثمن النهائي.

وكان المنتخب الوطني المغربي السباق إلى التهديف عبر سفيان بوفال في الدقيقة 7 من ضربة جزاء، وأدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 53.

ولجأ الطرفان إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة على وقع التعادل بهدف لمثله، حيث وقع تريزيغيه الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 100.

وسيلتقي المنتخب المصري في دور النصف مع نظيره الكاميروني.

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‫3 تعليقات

  1. سبب الاقصاء المدرب لم يعرف كيف يواجه مصر ان تريد ان تربح مصر عليك ان تختار لاعبين يلعبون السرع. والكرة الطويلة كما فعلت معهم نيجيريا. كل من ترك مصر تلعب سيخسر عليك بالسرعة والمدرب لعب لاعبين تقليم النصيري ومنير ليس لهم دور تمام هدا ما اتحب حكيمي وبوفال ليست لهم مساعدة الإدارة كاملة تتحمل المسؤلية

  2. مرضنا والله العظيم ايلا مرضونا ،من 1980 واحنا في هاده الحالة ،نظمناه في 1988 او تحشات لينا ،في التسعينات ،في 2004 في . . . ،احرام والله ايلا احرام كاس واحدة من 1970، او دول داتو 7 مرات مثل مصر بل ثلات مرات متتالية ،فقصتونا او مرضتونا ،سبب كل هدا في نضري المتواضع هو الشبعة ليمشبعينهم بالملايير والفنادق 5 نجوم ،او اخر مكين في الترف او . . .،أن اردتم الكاس خاصهم الجوع في كل شيء ،او غادي اتشوفوا النتيجة

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