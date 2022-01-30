أكادير : جمعية ” أرض الاطفال” تجدد الثقة في “فاطمة الشعبي”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

جدد منخرطو “أرض الأطفال”، كبرى جمعيات المجتمع المدني بأكادير، الثقة في عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان “فاطمة الشعبي” لشغل مهام الرئاسة لولاية ثانية، وذلك خلال الجمع العام الذي تم عقده بمقر الجمعية بالمركب الاجتماعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحي أغروض.

وشهدت فعاليات هذا الجمع العام انتخاب مكتب جديد يتولى فيه كل من ليلى الرهون والأديب محمد بوشلخة مهام النيابة عن الرئيسة، فيما آلت أمانة المال لحسن الشريف ونائبه سعيد الراضي. كما انتخب الطيب أدكوي كاتبا عاما والمصطفى الناصري مستشارا.

جدير بالذكر أن جمعية “أرض الأطفال” تعتبر من أكبر الجمعيات المتخصصة والنشيطة بمدينة أكادير، حيث تستهدف الأطفال ببرامج موضوعاتية في التأهيل الحرفي في مهن الخياطة والحلاقة وبرامج الدعم التربوي منذ تأسيسها سنة 1999

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