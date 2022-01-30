سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو

2022-01-30 / 2:24 مساءً
0
هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو وانخفض بنسبة 0,50 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 يناير 2022.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أنه إلى غاية 21 يناير 2022، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية في 329,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبنسبة ارتفاع بلغت 6,3 في المائة على أساس سنوي.

وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال نفس الفترة، مبلغ 74,3 مليار درهم، 34,1 مليار درهم منها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و 22,7 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 17,6 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، يضيف بنك المغرب، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,2 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1,50 في المائة في المتوسط.

وبخصوص سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى أن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 2,7 في المائة، موضحا أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، انخفاض المؤشرات القطاعية لـ “الاتصالات” بنسبة 1,3 في المائة، و “خدمات النقل” بنسبة 1,6 في المائة و”الموزعين” بنسبة 2,1 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات المؤشرات القطاعية لـ “البترول والغاز” و “البناء ومواد البناء” على التوالي، بنسبة 2,9 في المائة و 1 في المائة.

وأشار البنك إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 1,3 مليار درهم مقابل 1,2 مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم، فيما استقر الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 229,5 مليون درهم مقابل 188,5 مليون درهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة التشغيل تطلق جائزة “المساواة المهنية”

وزارة التشغيل تطلق جائزة “المساواة المهنية”

2022-01-29 / 9:40 صباحًا
Photo of المغرب يتفوق على إسبانيا في تصدير الطماطم إلى المملكة المتحدة

المغرب يتفوق على إسبانيا في تصدير الطماطم إلى المملكة…

2022-01-28 / 8:22 مساءً
Photo of 95، 7 مليار درهم قيمة ميزانية صندوق تمويل الطرق خلال

95، 7 مليار درهم قيمة ميزانية صندوق تمويل الطرق…

2022-01-28 / 7:56 مساءً
Photo of لخليع: نرتقب أن يبلغ رقم معاملات الONCF رقم 3,5 مليار درهم

لخليع: نرتقب أن يبلغ رقم معاملات الONCF رقم 3,5…

2022-01-28 / 4:54 مساءً
Photo of اتصالات المغرب تقدم حل “الرقابة الأبوية” لمواكبة استعمال الأطفال للأنترنيت

اتصالات المغرب تقدم حل “الرقابة الأبوية” لمواكبة استعمال الأطفال…

2022-01-28 / 11:33 صباحًا
Photo of الطماطم المغربية تغزو بريطانيا وتثير انزعاج المصدرين الإسبان بعد تراجع حصتهم

الطماطم المغربية تغزو بريطانيا وتثير انزعاج المصدرين الإسبان بعد…

2022-01-28 / 11:30 صباحًا
Photo of بالأرقام.. انتعاش “استثنائي” للاقتصاد الوطني

بالأرقام.. انتعاش “استثنائي” للاقتصاد الوطني

2022-01-28 / 9:21 صباحًا
Photo of الطاقة الكهربائية.. ارتفاع الإنتاج بـ 6,1 في المائة

الطاقة الكهربائية.. ارتفاع الإنتاج بـ 6,1 في المائة

2022-01-28 / 7:30 صباحًا
Photo of بالأرقام.. تعاف تدريجي للنشاط السياحي بالمغرب

بالأرقام.. تعاف تدريجي للنشاط السياحي بالمغرب

2022-01-27 / 4:10 مساءً
Photo of بايتاس عن احتجاجات وكالات الأسفار: “النقاش مفتوح والحكومة تشتغل على الموضوع”

بايتاس عن احتجاجات وكالات الأسفار: “النقاش مفتوح والحكومة تشتغل…

2022-01-27 / 2:47 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق