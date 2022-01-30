سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو

هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو وانخفض بنسبة 0,50 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 يناير 2022.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أنه إلى غاية 21 يناير 2022، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية في 329,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبنسبة ارتفاع بلغت 6,3 في المائة على أساس سنوي.

وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال نفس الفترة، مبلغ 74,3 مليار درهم، 34,1 مليار درهم منها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و 22,7 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 17,6 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، يضيف بنك المغرب، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,2 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1,50 في المائة في المتوسط.

وبخصوص سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى أن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 2,7 في المائة، موضحا أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، انخفاض المؤشرات القطاعية لـ “الاتصالات” بنسبة 1,3 في المائة، و “خدمات النقل” بنسبة 1,6 في المائة و”الموزعين” بنسبة 2,1 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات المؤشرات القطاعية لـ “البترول والغاز” و “البناء ومواد البناء” على التوالي، بنسبة 2,9 في المائة و 1 في المائة.

وأشار البنك إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 1,3 مليار درهم مقابل 1,2 مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم، فيما استقر الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 229,5 مليون درهم مقابل 188,5 مليون درهم.

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