تسخير ” طائرة خاصة ” للوزير “صديقي” بعد جولته التفقدية لاوراش فلاحية بسوس

هبة بريس _ بركة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد إنتهاء جولاته بعدد من أقاليم سوس للاطلاع على اوراش بنيوية خاصة بالقطاع الفلاحي، خصصت لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ” محمد صديقي” طائرة خاصة، للعودة للعاصمة الرباط، بعد جولة دامت عدة أيام.

وعلق ” فايسبوكيين” على تخصيص ” طائرة خاصة” للوزير ” صديقي” متسائلين هل الوزير كان في مهمة رجوع سريعة الى العاصمة الرباط، حتى يتم تخصيص ” طائرة خاصة” علما بوجود رحلات داخلية عبر الخطوط الملكية المغربية من أكادير الى الرباط، وهل الطائرة تم تأجيرها من شركة خاصة بالمغرب؟؟.

غير أن مصادر أخرى، قالت أن أحد رجال الأعمال بسوس والذي يمتلك هذا النوع من الطائرات، هو من تكلف لنقل وزير الفلاحة للرباط في رحلة مستعجلة .

وبالرغم من إختلاف وجهة النظر في ظروف تسخير ” الطائرة الخاصة ” للوزير وهل تم ذلك من المال العام، أم من مبادرة أحد أثرياء سوس، يأمل الفلاحين بسوس ان يتم ايجاد حلول لمشاكلهم المتراكمة والتي باتت تهدد القطاع الفلاحي باهم الجهات مساهمة في الاقتصاد الوطني خصوصا في الجانب الفلاحي.

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