قبل أيام من الأولمبياد.. الصين تسجل أعلى حصيلة كورونا منذ 2020

هبة بريس _ وكالات

سجّلت بكين الأحد، عدد إصابات بكوفيد هو الأعلى منذ عام ونصف العام، فيما تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بعد خمسة أيام.

وستنظّم الصين الأولمبياد ضمن فقاعة “مغلقة” بشكل صارم في إطار استراتيجية “صفر إصابات كوفيد” التي تتبعها وتقوم على فرض تدابير إغلاق محددة وقيود على الحدود وحجر صحي لفترات طويلة.

وبينما ساعد هذا النهج ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم على إبقاء عدد الإصابات لديها أقل بكثير من ذاك المسجّل في العديد من الدول الأخرى، إلا أن الفيروس يتفشى محليا في عدد من المدن كما في فقاعة الأولمبياد حاليا.

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