ساكنة أكادير تشرع في إستهلاك مياه الشرب المصفاة من البحر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن ساكنة أكادير، قد شرعت يوم أمس السبت 29 يناير الجاري، في إستهلاك مياه الشرب المصفاة من البحر، بعد ربط محطة التحلية بشبكة تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب.

وتأتي عملية بداية تشغيل محطة تحلية ماء البحر بعد الزيارة التي قام بها وزير الفلاحة محمد الصديقي لهذه المحطة باشتوكة أيت باها.

وتطمح هذه المحطة، التي تبلغ مساحتها 20 هكتارا ، والتي تقع على بعد حوالي 40 كيلومتر عن أكادير، في موقع ساحلي شمال منطقة الدويرة بالجماعة الترابية “إنشادن” التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها ، إلى تلبية حاجيات أكادير الكبير ( عمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان ايت ملول)من الماء الصالح للشرب، كذا تلبية حاجيات سهل اشتوكة من المياه المخصصة للأغراض الزراعية.

ويهدف هذا المشروع، الذي يشكل ثمرة شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، إلى تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب نظرا لندرة عرض الموارد التقليدية، والحفاظ على الفرشة المائية لسوس ماسة التي يصل فيها العجز السنوي من المياه الجوفية حوالي 90 مليون متر مكعب.

وفضلا عن تأمين التزويد بالماء الشروب لأكادير الكبير، فإن هذا المشروع التنموي الاستراتيجي يروم أيضا توفير مياه الري لمساحات زراعية في سهل اشتوكة تصل 15 ألف هكتار، مما يتيح الفرصة للحفاظ على النشاط الفلاحي في هذه المنطقة المعروفة بكونها مجالا للتعاطي للزراعات المتطورة وذات القيمة المضافة العالية، خصوصا منها زراعة البواكير التي توفر جزءا كبيرا من حاجيات السوق الوطنية من هذه المنتجات الغذائية، فضلا عن كون المنطقة تنتج أزيد من 65 في المائة من الصادرات المغربية من البواكر.

وتبلغ كلفة هذا المشروع الإجمالية 4,41 مليار درهم، 2,35 مليار منها مخصصة لمكون الري و2,06 مليار لمياه

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1