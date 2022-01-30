العمراني يسلط الضوء على الخيارات المتبصرة لجلالة الملك
الملك محمد السادس

الملك يهنئ العاهل الإسباني بمناسبة عيد ميلاده

2022-01-30 / 12:15 مساءً
0
هبة بريس _ و م ع

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الإسبانية، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسرني بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالتكم أن أتقدم إليكم بتهانئي الحارة، مشفوعة بأخلص المتمنيات لكم ولأسرتكم الملكية بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وللشعب الإسباني الصديق بموصول التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالته “وإذ أجدد اعتزازي بأواصر الصداقة الوطيدة التي تربطنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الجلالة، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “ليكيب” الفرنسية تشعل غضب الجزائريين

“ليكيب” الفرنسية تشعل غضب الجزائريين

2022-01-30 / 9:26 صباحًا
Photo of بركة : الحكومة مطالبة بالمضي قدما في اجرأة خيار “الدولة الاجتماعية”

بركة : الحكومة مطالبة بالمضي قدما في اجرأة خيار…

2022-01-29 / 8:58 مساءً
Photo of بعد انتخابه لولاية ثالثة ..لشكر يدعو منافسيه الى “نسيان الماضي “

بعد انتخابه لولاية ثالثة ..لشكر يدعو منافسيه الى “نسيان…

2022-01-29 / 7:53 مساءً
Photo of إعادة انتخاب إدريس لشكر كاتبا أول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لولاية ثالثة

إعادة انتخاب إدريس لشكر كاتبا أول لحزب الإتحاد الاشتراكي…

2022-01-29 / 7:26 مساءً
Photo of وزير سابق يقاضي مجهولين اخترقوا “حسابه الفايسبوكي”

وزير سابق يقاضي مجهولين اخترقوا “حسابه الفايسبوكي”

2022-01-29 / 5:22 مساءً
Photo of أكادير : لشكر يحصل على 57 صوت من أصل من 120 بمنصة سوس ماسة

أكادير : لشكر يحصل على 57 صوت من أصل…

2022-01-29 / 3:27 مساءً
Photo of مؤتمرو الاتحاد الاشتراكي يدلون بأصواتهم لانتخاب الكاتب الأول و”برلمان الحزب”

مؤتمرو الاتحاد الاشتراكي يدلون بأصواتهم لانتخاب الكاتب الأول و”برلمان…

2022-01-29 / 2:12 مساءً
Photo of الرئيس الغيني: المغرب وغينيا يرتبطان بعلاقات تاريخية وأخوية

الرئيس الغيني: المغرب وغينيا يرتبطان بعلاقات تاريخية وأخوية

2022-01-29 / 11:42 صباحًا
Photo of المغرب يطالب فرنسا باسترجاع أرشيف عبد الكريم الخطابي

المغرب يطالب فرنسا باسترجاع أرشيف عبد الكريم الخطابي

2022-01-29 / 10:10 صباحًا
Photo of سحب ترشيح ” أبوزيد” ولشكر وطارق سلام في التباري على الكتابة الأولى

سحب ترشيح ” أبوزيد” ولشكر وطارق سلام في التباري…

2022-01-28 / 11:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق