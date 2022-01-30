الملك يهنئ العاهل الإسباني بمناسبة عيد ميلاده

هبة بريس _ و م ع

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الإسبانية، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسرني بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالتكم أن أتقدم إليكم بتهانئي الحارة، مشفوعة بأخلص المتمنيات لكم ولأسرتكم الملكية بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وللشعب الإسباني الصديق بموصول التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالته “وإذ أجدد اعتزازي بأواصر الصداقة الوطيدة التي تربطنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الجلالة، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.

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