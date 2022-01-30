وفاة المفكر السوري جودت سعيد

هبة بريس

توفي فجر اليوم الأحد، المفكر السوري البارز الشيخ جودت سعيد، في منفاه بإسطنبول في تركيا، عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد أكثر من 6 عقود من العمل على نشر نظرية “اللاعنف” في العالم الإسلامي.

جودت سعيد مفكر إسلامي معاصر، سوري شركسي، ولد عام 1931، و ينحدر من قرية بئر عجم التابعة لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا، ويعد من أبرز المفكرين الذين يشكلون امتداداً لِمدرسة المفكرين الإسلاميين القدماء أمثال “مالك بن نبي” و”محمد إقبال”.

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