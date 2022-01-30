وفاة المفكر السوري جودت سعيد

2022-01-30 / 11:58 صباحًا
1
هبة بريس

توفي فجر اليوم الأحد، المفكر السوري البارز الشيخ جودت سعيد، في منفاه بإسطنبول في تركيا، عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد أكثر من 6 عقود من العمل على نشر نظرية “اللاعنف” في العالم الإسلامي.

جودت سعيد مفكر إسلامي معاصر، سوري شركسي، ولد عام 1931، و ينحدر من قرية بئر عجم التابعة لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا، ويعد من أبرز المفكرين الذين يشكلون امتداداً لِمدرسة المفكرين الإسلاميين القدماء أمثال “مالك بن نبي” و”محمد إقبال”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مقتل 9 أشخاص بحادث سير في الولايات المتحدة

مقتل 9 أشخاص بحادث سير في الولايات المتحدة

2022-01-30 / 6:57 مساءً
Photo of بلجيكا.. معارضو قيود كورونا يطالبون باستقالة الحكومة

بلجيكا.. معارضو قيود كورونا يطالبون باستقالة الحكومة

2022-01-30 / 5:16 مساءً
Photo of الهند.. موجة صقيع غير مسبوقة تفتك بمشردي نيودلهي

الهند.. موجة صقيع غير مسبوقة تفتك بمشردي نيودلهي

2022-01-30 / 4:51 مساءً
Photo of أبو الغيط ينفي طرح مسألة عودة سوريا للجامعة العربية

أبو الغيط ينفي طرح مسألة عودة سوريا للجامعة العربية

2022-01-30 / 4:15 مساءً
Photo of الولايات المتحدة.. ممرضتان تجمعان أكثر من 1.5 مليون دولار من تزوير بطاقات لقاح كورونا

الولايات المتحدة.. ممرضتان تجمعان أكثر من 1.5 مليون دولار…

2022-01-30 / 4:05 مساءً
Photo of غوتيريش يحذر من كارثة اقتصادية في أفغانستان

غوتيريش يحذر من كارثة اقتصادية في أفغانستان

2022-01-30 / 2:46 مساءً
Photo of قبل أيام من الأولمبياد.. الصين تسجل أعلى حصيلة كورونا منذ 2020

قبل أيام من الأولمبياد.. الصين تسجل أعلى حصيلة كورونا…

2022-01-30 / 1:05 مساءً
Photo of اليابان تخفض مدة الحجر الصحي الإجباري للقادمين إليها إلى 7 أيام

اليابان تخفض مدة الحجر الصحي الإجباري للقادمين إليها إلى…

2022-01-30 / 10:43 صباحًا
Photo of الهند تعلن مقتل خمسة مسلحين في إقليم كشمير بينهم “قيادي كبير

الهند تعلن مقتل خمسة مسلحين في إقليم كشمير بينهم…

2022-01-30 / 10:31 صباحًا
Photo of حالات حرجة جراء تسرب غاز في فندق أمريكي

حالات حرجة جراء تسرب غاز في فندق أمريكي

2022-01-30 / 10:19 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق