الجماهير المصرية تتلقى صدمة قبل مباراة المغرب

هبة بريس _ وكالات

تلقت الجماهير المصرية، اليوم الأحد، صدمة كبيرة قبل مباراة منتخبهم الوطني لكرة القدم أمام نظيره المغربي في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

ونقلت صحيفة اليوم السابع، صباح اليوم الأحد، عن الإعلامى المصري، أحمد شوبير، أن محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب المصرى والنادى الأهلى، قد تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وليس شد، مثلما أعلن الجهاز الطبي لـ”الفراعنة

وذكر شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر “أون سبورت إف إم”، أن الشناوي سيغيب لنهاية كأس الأمم الأفريقية وكذلك مباريات النادي الأهلي بمونديال الأندية والمقام في أبوظبي، بداية من الثالث من الشهر المقبل.

وأشار الإعلامي المصري، حارس المنتخب المصري الأسبق، إلى أن إصابة الشناوي هي الإصابة نفسها التي تعرض لها مع المنتخب فى وقت سابق، لافتا إلى أن الشناوي يحاول اللحاق بالمباريات، ولكن الأمر صعب، ويتأكد غيابه عن مباريات المنتخب المصري لنهاية كأس الأمم الأفريقية وكذلك الأهلى فى كأس العالم للأندية بالإمارات

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