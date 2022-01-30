البيضاء.. شرطي يطلق الرصاص على شخص واجه مواطنا وعناصر الأمن بـ3 سكاكين

2022-01-30 / 10:54 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

اضطر ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء لاستخدام سلاحه الوظيفي، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية وحديث الخروج من السجن، والذي كان في حالة اندفاع قوية، وعرض أمن الأشخاص وسلامة موظفي الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت بناءا على طلب نجدة صادرة عن المواطنين، بعدما دخل المشتبه به في عراك مع شخص آخر مستعملا ثلاثة سكاكين كانوا بحوزته، نتيجة خلافات سابقة بينهما، وذلك قبل أن يواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة ويعرض سلامتهم للخطر، وهو ما اضطر ضابط الشرطة المداوم لاستخدام سلاحه الوظيفي.

وأضاف البلاغ أن الضابط قد أطلق رصاصتين، واحدة تحذيرية والثانية أصابت المشتبه به في أطرافه السفلى، والذي حاول الفرار واحتمى بإحدى المنازل القريبة، وهو ما استدعى تدخل عناصر الدعم ممثلة في فرقة مكافحة العصابات، الأمر الذي مكن من إيقاف المعني بالأمر ودفع الخطر الناتج عنه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه -يشير البلاغ ، تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، في انتظار اخضاعه لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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