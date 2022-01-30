اليابان تخفض مدة الحجر الصحي الإجباري للقادمين إليها إلى 7 أيام

هبة بريس _ وكالات

خفضت وزارة الصحة اليابانية مدة العزل الصحي الإجباري للقادمين إليها من الخارج من 10 أيام إلى 7 أيام، بداية من أمس السبت، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزارة الصحة أعلنت أيضا تخفيض مدة الحجر الصحي للعاملين في مجال الصحة والقوات الأمنية وكذلك العاملين في دور رعاية الأطفال أو كبار السن من 7 أيام إلى 5 أيام فقط.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بالمرة الثانية التي تخفض فيها الحكومة اليابانية مدة الحجر الصحي خلال شهر واحد، حيث خفضتها من أسبوعين إلى 10 أيام في 14 يناير الماضي، وذلك رغم استمرار التفشي السريع لسلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا في البلاد.

من جهة أخرى، كانت اليابان قد أعلنت، مؤخرا، عن توسيع حالة شبه الطوارئ لتشمل أكثر من 30 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد، وذلك للحد من الانتشار السريع لعدوى فيروس كورونا المستجد، بعد طلب 16 محافظة أخرى إدراجها في إطار هذا الإجراء

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