تونس.. ابنة راشد الغنوشي ترفع دعوى قضائية ضد قيادية بحزب التيار الديمقراطي

هبة بريس متابعة

أعلنت سمية الغنوشي، ابنة رئيس حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، رفعها دعوى قضائية ضد القيادية بحزب “التيار الديمقراطي” سامية عبو

.

ونشرت سمية الغنوشي تدوينة على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، مساء أمس السبت، أكدت من خلالها أنها رفعت دعوى قضائية ضد سامية عبو، بعد إدعاء الأخيرة أنها قامت باستيراد الحليب الأجنبي وتسببت في خسارة للاقتصاد التونسي.

وأفادت قناة نسمة، صباح اليوم الأحد، بأن القيادية بحزب “التيار الديمقراطي” سامية عبو قد اتهمت سمية الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة في البلاد، ووزير التجارة التونسي السابق، عمر الباهي، بأنهما تسببا في خسارة كبيرة للاقتصاد والفلاحة في بلادهما.

وبدورها، نفت ابنة الغنوشي هذا الادعاء، مشيرة إلى أن “سامية عبو أدمنت الكذب والافتراء والدجل”، وقد كلفت فريقا من المحامين برفع قضية ضدها

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0