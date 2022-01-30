الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يصل إلى الإمارات

هبة بريس _ متابعة

أكدت بعثة دبلوماسية إسرائيلية على “تويتر”، اليوم الأحد، أن إسحاق هرتسوغ وصل إلى الإمارات العربية المتحدة

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية، صباح الأحد، أن هرتسوغ توجه إلى أبوظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي للإمارات منذ توقيع اتفاقية التطبيع في سبتمبر 2020

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس الإسرائيلي، خلال زيارته معرض إكسبو في الإمارات “اليوم الإسرائيلي”. كذلك ينتظر أن يلتقي وليَّ عهد أبوظبي محمد بن زايد، ووزير الخارجية، عبد الله بن زايد.

وبحسب الإذاعة العبرية، فقد تحدث هرتسوغ قبل صعوده الطائرة مع كل من رئيس الحكومة نفتالي بينت ووزير الخارجية يئير لبيد، لتنسيق الرسائل السياسية التي سيحملها معه.

وأعلن هرتسوغ أنه وزوجته ميخال يحملان معهما “بشرى السلام من إسرائيل للإمارات وباقي شعوب المنطقة، وأن دلالات هذه الزيارة تتجاوز كل الأمور التي ستُبحَث، فهي تحمل الأمل والسلام والرخاء لكل الشعوب في منطقتنا”، بحسب زعمه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0