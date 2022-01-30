شركة إسبانية تؤمن رحلات جوية مباشرة من الكناري إلى الداخلة والعيون

2022-01-30 / 9:14 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت شركة إسبانية شروعها في تأمين رحلات مباشرة مع العيون والداخلة.بمجرد ما قررت الرباط إعادة فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية

وأعلنت شركة “بينتر” الموجود مقرها في جزر الكناري والتي تعمل في مجال الطيران المدني منذ 1989، بأنها ستستأنف نشاطها مع المطارات المغربية ابتداء من يوم 7 فبراير 2022، أي في اليوم نفسه الذي سيدخل فيه قرار الحكومة المغربية بإعادة فتح الحدود الجوية حيز التنفيذ، مبرزة أنها ستقوم بربط مطار “غران كاناريا” بمدن أكادير والعيون والداخلة، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”.

وحسب الشركة فإن البداية ستكون يوم 7 فبراير بربط “غران كاناريا” بأكادير، في حين ستنطلق أول رحلة مباشرة نحو مطار العيون يوم 8 فبراير، وأخيرا ستكون هناك رحلة إلى الداخلة يوم 13 فبراير، كما بُرمجت رحلات الإياب لجميع الخطوط في الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي.

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