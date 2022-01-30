طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد أن يبقى الطقس باردا نسبيا مع صقيع أو جليد بمناطق الأطلس، الريف شرق البلاد والجنوب الشرقي.

وستكون السماء غائمة جزئيا مع قطرات او أمطار ضعيفة بجنوب مرتفعات الاطلسين الكبير والصغير، السفوح الشرقية، شياظمة والمناطق الجنوبية، مع تساقطات ثلجية بمرتفعات الاطلس الصغير، فيما ستهم كتل ضبابية خلال الصباح والليل السواحل الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة الى محليا قوية بشمال الإقليم الجنوبية وسوس، وضعيفة الى معتدلة جنوبية بالمنطقة الشرقية ، وشمالية الى شرقية في باقي مناطق البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 03 و 03 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف، السفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و 11 درجة بالجنوب الشرقي، شمال المنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى وما بين 11 و 17 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتراوح ما بين 08 و 14 درجة بالأطلس، الريف، الهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، و ما بين 16 و 22 درجة بالشمال الشرقي، السايس، الواجهة المتوسطية، السهول غرب الاطلس، هضاب الفوسفاط ووالماس، السواحل الشمالية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و 28 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، سوس وبالجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية ، وهائجا الى قوي الهيجان بالبوغاز وسيصبح قليل الهيجان الى هائج بعد الزوال ، وقليل الهيجان الى هائج الى طول الساحل الأطلسي.

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