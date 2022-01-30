بعد قطعها خطابا انتخابيا .. نقل القطة “ويلو” للعيش في البيت الأبيض

2022-01-30 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن البيت الأبيض عن وصول “ويلو” البالغة سنتين، وكتبت جيل بايدن في تغريدة على تويتر “إليكم ويلو” بجانب رمز قلبين باللون الأحمر، مرفقة إياها بصور للهرة التي سُميت كذلك نسبة إلى مسقط رأسها في ويلو غروف.

وتُظهر الصور الهرة ويلو ذات الوبر الرمادي والأبيض والشارب الطويل والعينين الخضراوين الواسعتين، ممددة قرب النافذة أو تستكشف أروقة البيت الأبيض.

وأوضح المكتب الإعلامي للسيدة الأولى أن الهرة التي باتت تُلقب “القطة الأولى”، أثارت “إعجابا كبيرا” لدى جيل بايدن عندما قفزت على المنصة خلال إلقائها خطابا في بنسلفانيا (شمال شرق) أثناء حملة زوجها جو بايدن الرئاسية سنة 2020.

وأشار البيت الأبيض إلى أن صداقة نشأت بسرعة بين جيل بايدن، الأستاذة الجامعية، والهرة “ويلو” الآتية من مزرعة، بمباركة من صاحب المزرعة.

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