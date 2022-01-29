الناظور..مستثمر عقاري يخرج عن المألوف ويبني مكتبة عامة من ماله الخاص
هبة بريس - الناظور
خصص أحد المحسنين بمدينة الناظور مساحة من أراضيه بحي المطار لبناء مكتبة عمومية من ماله الخاص سماها “مكتبة القمر” .
وقد خصص المنعش العقاري ، مساحة كبيرة للمكتبة العمومية التي تضم ثلاث طوابق كما أنها تشتمل على قاعات للمطالعة ومكتبة وقاعة متعددة الوسائط للعرض و الدراسة، بالإضافة إلى مرافق صحية .
وقد لقيت المبادرة ترحيبا كبيرا لدى نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في ظل محدودية المكتبات العمومية داخل المدن، وإشادة واسعة على اعتبار أن العديد من المنعشين العقاريين يسعون للربح بدل تشييد مرافق ذات نفع عمومي.
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7 تعليقات
بالفعل مبادرة تستحق كل تنويه و تقدير لهذا العمل الاحساني التنموي الهادف.
بَدَل الإحسان في إنشاء بنايات من صنف آخر قد لا تكون ذات جدوى تنموية
اذا كان الأصل حلال فاءجره على الله واذا كان الأصل من الحرام فالله طيب لا يقبل الا طيبا انتهى الكلام والسلام
بارك الله له في رزقه. وذريته. وامنه يوم لقاءه. انه من معدن خالص.
الله يجازيه خيرا على هذا الالتفافة التي لها معاني كثيرة.
و نعم الرجال.
بارك ألله فيه و جزاه خير جزاء على هذا العمل الخيري. الناظور في حاجة إلى مثل هذه المرافق للرفع من المستوى المعرفي للسكان. أتمنى أن يحافظوا عليها ليستنفع منها من هم في حاجة إليها.
بادرة طيبة وفقك الله وبارك احسن الجزاء