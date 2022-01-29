نقابة تدعو الحكومة الى وقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية

2022-01-29 / 10:29 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية، من الحكومة وقف التصاعد المستمر لغلاء أسغار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات ، الأمر الذي أضر بالقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين .

وكشفت النقابة في بلاغ لها توصلنا بنسخة منه ، عن عزمها تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني الشهر المقبل احتجاجا على “غلاء اسعار المواد الغذائية والتضييق على الحريات النقابية .”

كما طالبت النقابة عبر البلاغ ذاته ، من الحكومة باحترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات كورونا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تارودانت : وفاة شابة بين أحضان عشيقها

تارودانت : وفاة شابة بين أحضان عشيقها

2022-01-29 / 11:11 مساءً
Photo of الناظور..مستثمر عقاري يخرج عن المألوف ويبني مكتبة عامة من ماله الخاص

الناظور..مستثمر عقاري يخرج عن المألوف ويبني مكتبة عامة من…

2022-01-29 / 10:48 مساءً
Photo of تفاصيل اكتشاف كمية ضخمة من المخدرات على شكل صفائح داخل ورشة نجارة بطنجة (صور + فيديو)

تفاصيل اكتشاف كمية ضخمة من المخدرات على شكل صفائح…

2022-01-29 / 8:53 مساءً
Photo of ​الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان المسرحي عبد القادر البدو

​الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان المسرحي عبد القادر…

2022-01-29 / 8:22 مساءً
Photo of “توي فلاي” تطلق خط جديد يربط “مونبيليه” بوجدة ابتداء من شهر ماي

“توي فلاي” تطلق خط جديد يربط “مونبيليه” بوجدة ابتداء…

2022-01-29 / 8:10 مساءً
Photo of الولايات المتحدة الأمريكية تسلم المغرب 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم المغرب 1.6 مليون جرعة من…

2022-01-29 / 6:53 مساءً
Photo of أمن طنجة يحجز أزيد من طنين من المخدرات ويوقف 3 أشخاص

أمن طنجة يحجز أزيد من طنين من المخدرات ويوقف…

2022-01-29 / 6:30 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.3 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.3 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-29 / 5:31 مساءً
Photo of تسجيل 4154 إصابة و28 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 4154 إصابة و28 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-29 / 4:51 مساءً
Photo of صيادلة المغرب يفضحون مغالطات اعلام الجارة حول أزمة الأدوية

صيادلة المغرب يفضحون مغالطات اعلام الجارة حول أزمة الأدوية

2022-01-29 / 4:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق