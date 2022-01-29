نقابة تدعو الحكومة الى وقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية

هبة بريس - الرباط

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية، من الحكومة وقف التصاعد المستمر لغلاء أسغار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات ، الأمر الذي أضر بالقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين .

وكشفت النقابة في بلاغ لها توصلنا بنسخة منه ، عن عزمها تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني الشهر المقبل احتجاجا على “غلاء اسعار المواد الغذائية والتضييق على الحريات النقابية .”

كما طالبت النقابة عبر البلاغ ذاته ، من الحكومة باحترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات كورونا.

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