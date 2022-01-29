تونس تودع كأس أمم افريقيا بعد خسارتها أمام بوركينافاسو بهدف لصفر

2022-01-29 / 10:04 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ودع المنتخب التونسي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بخسارته أمام منتخب بوركينا فاسو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

ويدين منتخب بوركينا فاسو بالفضل في الفوز لنجمه دانغو واتارا الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وأنهى منتخب بوركينا فاسو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد واتارا عقب تدخل عنيف على علي معلول في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.

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