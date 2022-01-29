“إضراب المعتقلين”.. حملة تضامنية مع معتقلي الحراك الشعبي في الجزائر

2022-01-29 / 9:55 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أطلق ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر هاشتاق “إضراب المعتقلين”، تزامنا مع الإضراب عن الطعام الذي قرر العشرات من معتقلي الحراك الشعبي خوضه ابتداء من أمس الجمعة.

وقال السجناء إن إضرابهم يأتي “احتجاجا على المتابعات والتهم الجنحية والجنائية وتمديدات الحبس المؤقت ضدهم”.

ودعا الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي إلى تداول هاشتاق “إضراب المعتقلين” على أوسع نطاق “لإيصال صوت المعتقلين في سجن الحراش بالعاصمة وسجون أخرى”.

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