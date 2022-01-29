بريطانيا.. كشف معلومات جديدة عن “أميكرون المستتر”

2022-01-29 / 9:04 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشفت وكالة الأمن الصحي البريطانية عن معطيات جديدة حول طفرة “أوميكرون المستتر” المتولّدة عن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا.

وقالت الوكالة في تحليل أجرته إن طفرة “أوميكرون المستتر” BA.2 والتي تم اكتشافها لأول مرة في ديسمبر الماضي، لديها معدل أعلى في الانتشار بشكل أسرع في إنجلترا من متحور “أوميكرون” BA.1.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الأدلة على قدرة هذه الطفرة على الانتشار بشكل أسرع من متحور “أوميكرون”، إلا أنها لم تصبح السائدة في المملكة المتحدة.

ولفتت إلى أنه “لم يتم تصنيفها على أنها “طفرة مثيرة للقلق” على غرار المتحورين “أوميكرون” و”دلتا”.

ولفتت إلى أن فعالية اللقاحات ضد متحور “أوميكرون” هي نفسها أمام “أوميكرون المستتر”.

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