بعد انتخابه لولاية ثالثة ..لشكر يدعو منافسيه الى “نسيان الماضي “

هبة بريس - الرباط

دعا ادريس لشكر ، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اول كلمة له بعد انتخابه لولاية ثالثة اليوم السبت ببوزنيقة ،(دعا) الاتحاديين ومنافسيه الى “نسيان الماضي ” والانخراط في المجهودات الرامية الى تقوية الحزب .

وقال لشكر :“ ان الهدف الذي يقوينا هو الحرص على استمرار نجاح المؤتمر الحادي عشر” مطالبا ب“الاستباقية لجعل الحزب في مقدمة معركة التحديث والتطوير، وجعل الحزب سباقا في التعاطي مع تحديات المراحل المقبلة لكسب الرهانات التنموية بالتوجه إلى المستقبل ونسيان المنافسة على المسؤوليات”.

وتمت، مساء اليوم السبت بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، إعادة انتخاب ادريس لشكر كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لولاية ثالثة، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، المنظم تحت شعار “وفاء والتزام وانفتاح”.

ونال السيد لشكر الأغلبية المطلقة، بعد حصوله على 1158 صوتا مقابل 77 صوتا لمنافسه طارق سلام، وذلك من أصل 1235 صوتا معبرا عنه (1344 مؤتمرا).

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