إعادة انتخاب إدريس لشكر كاتبا أول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لولاية ثالثة
هبة بريس - الرباط
تمت، مساء اليوم السبت بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، إعادة انتخاب ادريس لشكر كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لولاية ثالثة، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، المنظم تحت شعار “وفاء والتزام وانفتاح”.
ونال السيد لشكر الأغلبية المطلقة، بعد حصوله على 1158 صوتا مقابل 77 صوتا لمنافسه طارق سلام، وذلك من أصل 1235 صوتا معبرا عنه (1344 مؤتمرا
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4 تعليقات
داءما وكما العادة نفس الوجوه !!!
يعني لا جديد ؛ غير هوما ليكاينين وبس !!!
Lachgar à gagné tous les autres ont perdu
حتى ان تم إعادة هذا الشخص عدة مرات الى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فإنه لن يرجع هذا الحزب الى امجاده لان الجميع يعرف ان الحزب يعرف حربا شرسة داخل امعاء هذا الحزب لانه استبعد العديد من الرموز من شرفاء هذا البلد فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد طويت صفحته بمغادرة الكبار مثل عبدالرحيم بوعبيد وعبد الرحمان اليوسفي وما تبقى الان ممن يحسبون أنفسهم انهم اتحاديون حتى النخاع فهم فقط يحصنون مكتسباتهم ليس إلا.
مع الاسف من لم يرسخ الديمقراطية داخل مؤسساته، فكيف سيرسخها في محيطه؟الاحزاب سبب خراب المغرب.