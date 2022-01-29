كأس أمم افريقيا..الكاميرون أول المتأهلين إلى النصف بعد انتصاره على غامبيا
هبة بريس - رياضة
تأهل المنتخب الكاميروني إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بفوزه على نظيره الغامبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن ربع نهائي البطولة القارية.
ويدين المنتخب الكاميروني بالفضل في الفوز لنجمه كارل توكو ايكامبي الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 50 و57.
وستواجه الكاميرون في الدور نصف النهائي، الفائز من مواجهة المنتخبين المغربي والمصري ضمن دور الثمانية غدا الأحد
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الخطوط متساوية بين المنتخبين المصري والمغربي؛ إلا تجاوز منتخب الكاميرون يلزمه منتخب قوي لاطاحة به مايكون أحسن من المنتخب المغربي هههههههههههه.
اكيد غدا حارس المرمى للمنتخب المصري سيكون قوي ومستعد المقابلة كذالك بفضل الدفاع المصري المتين وللأسف الشديد ضعف الهجوم المغربي …وهذا ما يجعل منتخبنا ينهزم أمام المنتخب المصري….
الكاميرون تبثت مكانها للوصول إلى نصف نهائي… أما المنتخب الوطني المغربي سيضع مصر في ورطة سيجعلها تواجه الكاميرون هههههههههههه.
رسميا الكاميرون تأهلت إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا…واكيد الحظ سيكون معهم…
نسبة كبيرة وجد متؤكدة أن المنتخب الكاميرون هو من سيفوز بلقب كأس إفريقيا…
اعتقد ان هذآ الكأس افريقيا ستقوم حرب عليه بين الكاميرون ومصر والمغرب…. نطلب السلامة..والامور تخرج بسلام….
كانت مقابلة صعبة جدا التي جرت بين الكاميرون بانتصاره على المنتخب الغامبيا…مما جعله يتأهل إلى نصف نهائي كاس افريقيا….
أكيد المصريين شداتهم الخلعة منين تأهلت الكاميرون هههههههههههه.اما المنتخب المغربي حدث ولا حرج هههههههههههه.
أظن أن المنتخب الوطني المغربي أحسن بكثير من المنتخب المصري من خلال لعبه؛ والاكثر من ذالك الذي أبهر جمهوره في مقابلة يوم الثلاثاء الماضي….
اكيد هذآ الكأس من ورائه متاعب وقتال …لهذ يجب على المنتخب الوطني المغربي ان يجمع لوازمه ويعود الى المغرب بكرامته… هههههههههههه.
أكيد الكأس افريقيا لن يغادر الكاميرون…
نتمنى ان يساعد الحظ لفريقنا المغربي..وينتقل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا بإذن الله…
حظ سعيد للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم المغربية للقفز في نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم إنشاء آلله…
ديما مغربي …والفوز لنا باذن الله…
هذآ التأهل التي حصلت عليه الكاميرون سبب شوشرة بين المنتخب الوطني المغربي وكذا المنتخب المصري….
أصبح الأمر صعب جداً للمنتخبين المصري والمغربي بهذا التأهل للكاميرون.. وذالك المقابلة التي ستجرى بينهما غدا إنشاء آلله التي ستحسم بين الفريقين هههههههههههه.
الأمر الآن أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس لمن يفوز بكأس إفريقيا للأمم ؟؟؟!رأيكم من يكون؟؟؟؟؟
أظن أن هذه البطولة من نصيب الكاميرون.. لايعقل هي المنظم ولن تفوز هههههههههههه.
انشاءالله الفوز للمنتخب الوطني المغربي ولنا لهم بالدعاء يآرب…
يجب على المدرب تغير طريقة اللعب وتكون خطة طاكتيكية من أجل الفوز باللقب لكأس إفريقيا بإذن الله. ونتمنى ان يتجاوز هذه المقابلة التي ستجرى يوم غدا إنشاء آلله… وبالتوفيق…..