كأس أمم افريقيا..الكاميرون أول المتأهلين إلى النصف بعد انتصاره على غامبيا

هبة بريس - رياضة

تأهل المنتخب الكاميروني إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بفوزه على نظيره الغامبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن ربع نهائي البطولة القارية.

ويدين المنتخب الكاميروني بالفضل في الفوز لنجمه كارل توكو ايكامبي الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 50 و57.

وستواجه الكاميرون في الدور نصف النهائي، الفائز من مواجهة المنتخبين المغربي والمصري ضمن دور الثمانية غدا الأحد

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