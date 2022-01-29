الرئيس الإيطالي يوافق على تمديد ولايته لفترة ثانية

هبة بريس - وكالات

قالت وزيرة الشؤون الإقليمية الإيطالي مارياستيلا جيلميني، اليوم السبت، إن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وافق على الخدمة لفترة ولاية ثانية بعد أن طلبت منه أحزاب الائتلاف إعادة النظر في قراره ترك المنصب.

وأضافت جيلميني: “إن استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية، يظهر إحساسه بالمسؤولية وتعلقه بالدولة ومؤسساتها”، وفقا لموقع “ناشيونال بوست”.

وكان قد أفاد مصدر بالحكومة الإيطالية، في وقت سابق اليوم، بأن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي طلب من رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا الاستمرار في منصبه لولاية ثانية.

و أوضح المصدر أن طلب دراجي ببقاء ماتريلا جاء بعد أن فشل الزعماء السياسيون في إيجاد مرشح توافقي بديل للرئيس الحالي.

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