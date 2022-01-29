انتحار شاب تناول سم الفئران ضواحي تاونات
الصورة تعبيرية

أب يحاول الانتحار بسبب تأخر زواج ابنه

2022-01-29 / 5:05 مساءً
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هبة بريس - وكالات

حاول أب صيني الانتحار عن طريق تناول جرعة كبيرة من الأدوية بسبب خجله من ابنه الذي لم يتزوج بعد في سن التاسعة والعشرين.

وقام رجل يبلغ من العمر 55 عاما، بتسليم مذكرة إلى الحراس في محطة سكة حديد شنغهاي، وقال إنه تناول جرعة زائدة من الأدوية.

وبحسب القناة المحلية “KNews”، قال أحد الحراس الذين قابلتهم القناة إنه أغمي عليه بعد ذلك على الفور.

وكتب الرجل رسالة موجهة إلى ابنه والتي أشار فيها إلى أنه “عاش حياة العار” لأن ابنه لم يبدأ تكوين أسرة بعد.

وكتب الأب: “الناس الذين في سنك في القرية لديهم أطفال وأحفاد بالفعل. لكنك تبلغ من العمر 29 عامًا ولم تحقق شيئًا”، بحسب “insider”.

ونجا الرجل من الحادث بعد تلقي العلاج في أحد المستشفيات الصينية، وعاد إلى حياته الطبيعية.

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