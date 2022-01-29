وزير سابق يقاضي مجهولين اخترقوا “حسابه الفايسبوكي”

2022-01-29 / 5:22 مساءً
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هبة بريس - الرباط

طالب الوزير السابق، لحسن حداد بإجراء تحقيق قضائي لمعرفة الشخص أو الاشخاص الذين عمدوا إلى اختراق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ونشر مواد وصور خليعة وذات مظمون جنسي ومسيئة له.

وفي شكاية تقدم بها دفاع الوزير إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، كشف محام المشتكي، حسن شرو. على أن حساب الوزير السابق تعرض للاختراق يوم 25 يناير 2022، وقرصنته من طرف مجهول أو مجهولين، وعمدوا إلى نشر صور خليعة تتضمن إيحاءات جنسية وإيماءات جنسية.

واعتبر محام الوزير في ذات الشكاية أن هذه الأفعال التي تعرض لها موكله، مجرمة وطنيا ودوليا، وتدخل ضمن الجرائم الإلكترونية وانتحال الصفة والاعتداء بدون وجه حق، والدخول لنظام بيانات وعرقلته والمساس بالمعلومات الشخصية لغض النظر عن الباعث ورائها يتحقق ركن الجريمة، سيما وأن الضحية وزير سابق ومعروف عنه دفاعه في وسائل التواصل الاجتماعي على القضايا الوطنية باستماتة.

وطالب المشتكي بتدخل فرقة مكافحة الجرائم الالكترونية ومختبراتها والتابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، للتحقيق وتحديد هوية مرتكبها أو مرتكبيها، ومتابعتهم وفق القوانين الجاري بها العمل.

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